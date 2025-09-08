Понедельник, 8 Сентября 2025 15:21

АрмИнфо. Турция обуславливает нормализацию отношений с Арменией через призму армяно-азербайджанских отношений. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, касаясь запланированного визита спецпредставителя МИД Турции Сердара Кылыча в Армению.

Депутат выразил убеждение, что данный визит - попытка имитировать наличие какого-то прогресса в армяно-турецкой нормализации. Абрамян считает, что Турция попробует продемонстрировать, что прогресс в армяно-азербайджанских отношениях, позволят им сделать один-два шага в армяно-турецкой нормализации. Политик напомнил, что более года не реализуется договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, и сейчас может быть, будут предприняты какие-то шаги в этом направлении.

Далее касаясь разблокировки коммуникаций, и открытия маршрута через Армению, оппозиционер констатировал, что азербайджано-турецким тандем сделал всё, чтобы максимально изолировать Армению в этом процессе.

"По сути, Турция и Азербайджан, подписанной с Арменией декларацией и "маршрутом Трампа" игнорируют наличие альтернативной дороги через Армению. То есть Турция и Азербайджан сделали все, чтобы движение через армянскую территорию было минимальным. Таким образом, вся торговля будет по большому счету осуществляться на их территории, исключая использование уже существующей в Армении железной дороги ", - обратил внимание депутат.

Таким образом, по словам Абрамяна, заявления о том, что достигнутые договоренности отвечают интересам Армении, в действительности не соответствуют реальности, поскольку речь идет о минимальных возможностях, которые будут доступны армянской стороне.

Напомним, что в рамках урегулирования отношений между Арменией и Турцией в ближайшие дни в Армении запланирована встреча спрецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.