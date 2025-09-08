Понедельник, 8 Сентября 2025 15:14

АрмИнфо. С момента старта работы контролеров в общественном транспорте Еревана, удалось выявить 354 нарушителя. Об этом мэру Еревана доложили в ходе заседания мэрии 8 сентября представители Службы охраны общественного порядка аппарата мэрии Еревана.

При этом из нарушителей, свыше 64% или 227 - это безбилетники, 48 пассажиров при оплате за проезд использовали не принадлежащие им льготные карты и 79 - оплатили проезд только после призыва контролера.

За все это время, как отметили в ходе заседания, отменены лишь 5 штрафов. Для обжалования решения о применении штрафных санкций, по словам и.о. начальника Службы, действует Центр управления технологиями мэрии Еревана, который позволяет определить за считанные минуты была ли совершена на самом деле плата за проезд или нет.

Вместе с тем, мэру сообщили, что за первую неделю сентября - с начала проведения проверок, в общественном транспорте было совершено порядка на 17% или же на 406 405 валидаций больше, чем за предыдущий период.

В этой связи Тигран Авинян отметил эффективность принятых мер. Напомним, что за неуплату проезда в общественном транспорте Еревана предусмотрен штраф в размере 3 тыс. драмов, а для тех, кто использовал чужие льготные карты - 15 тыс. драмов.