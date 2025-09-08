|Губернатор Гегаркуникской области и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сфер
|Ереванский книжный фестиваль в 8-й раз назвал лучших прозаиков, поэтов и драматургов Армении
|Ардшинбанк принял участие в выставке недвижимости «Toon Expo 2025»
|Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную десятой годовщине Международного дня памяти жертв преступления геноцида
|Армения и Иран приступят к сотрудничеству в образовательной сфере: подписан меморандум о взаимопонимании
|В результате ДТП в Армавире с участием автобуса "Паз" пострадали 9 человек
|Глава МИД Азербайджана провел переговоры с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору
|В Армавире 12 человек госпитализированы с признаками отравления
|Плановые отключения электроэнергии 9 сентября
|Армения и ЕС намерены расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды
|Секретарь Совбеза Армении обсудил госсекретарем Минобороны Словакии последние процессы на Южном Кавказе
|Рубинян: Весь процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией об открытии закрытой границы
|Оппозиционер: Турция обуславливает нормализацию отношений с Арменией через призму армяно-азербайджанских отношений
|Оппозиционер: Самой главной проблемой Азербайджана во внешнем блоке остается Армения
|Мэрия: Свыше 64% нарушителей порядка оплаты в общественном транспорте - безбилетники
|Встреча Президента Туркменистана с заместителем президента Японского банка международного сотрудничества
|Лавров: Главные приоритеты России на Южном Кавказе - мир и сотрудничество
|В Мегамолле открылся новый центр продаж и обслуживания Team
|Здание Главпочтамта на площади Республики Армении вернут в список объектов, подлежащих приватизации
|В мэрии заверяют: уровень пробок в Ереване снизился
|Ара Абрамян переизбран на пост президента Союза армян России
|Армения и Иран рассмотрели потенциал сотрудничества двух стран в культурной сфере - МОНКС
|Лидер партии "Просвещенная Армения": Армянские власти согласились на все требования Азербайджана, но без Арцаха и без Лачинского коридора
|Анна Вардапетян с коллегой из Швеции обсудила возможности развития международно- правового сотрудничества
|В детдомах Армении проживают 366 детей, большинство из них с тяжелыми формами инвалидности
|Оппозиционер потребовала от главы МОНКС представить информацию о ходе ремонтных работ в Цицернакаберде и музее Туманяна
|В Иране высоко оценили концерт, посвященный 100-летию Национального Филармонического Оркестра Армении в Персеполисе
|Генпрокурор Армении в Сингапуре встретилась с коллегой из Королевства Саудовская Аравия
|В Ереване открылась 10-я осенняя сессия НС Армении 8-го созыва
|В ближайшее время состоится встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений
|Левон Тер-Петросян сообщил о смерти редактора стамбульской газеты "Мармара"
|Путин поздравил 25-летием образования Союз армян России
|Секретарь Совбеза Армении отправится с рабочим визитов в Австрию и Словакию
|Депутат: Член молодежного крыла АРФД, арестованный в рамках дела "о терроризме", освобожден
|Армения получила разрешение на перелет самолета премьер-министра через воздушное пространство Азербайджана - спикер премьера
|Секретарь Совбеза Армении обсудил с коллегой из Франции ситуацию региональной и внерегиональной безопасности
|Делегации Армении и Азербайджана обсудили вопросы делимитации и разминирования участков линии границы
|Экс-глава МИД: Недостатки вашингтонских соглашений запросто могут перевесить для Армении все возможные положительные факторы
|Время читать: В столице стартовал 8-й Yerevan Book Fest
|Америабанк запустил механизм поэтапного ипотечного кредитования
|Лидер ипотечного рынка Армении - Америабанк предлагает специальные условия кредитования на TOON EXPO
|<Гражданский договор> выдвинул Рипсиме Унанян на должность председателя постоянной комиссии НС по вопросам здравоохранения
|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с главой Службы внешней разведки Франции
|Плановые отключения электроэнергии 8 сентября
|Секретарь Совбеза Армении и советник Макрона обсудили повестку стратегического сотрудничества Армения- Франция
|Помощник судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Арагацотнской области потребовал и получил взятку для вынесения решения в пользу истцов
|Мгновенные idcoin-ы перед футбольным матчем Армения–Португалия: Idram&IDBank
|ANCA выразил поддержку проармянской поправке к Закону о национальной обороне США на 2026 года
|Создаваемая политическая сила Карапетяна продолжает увеличивать электорат - опрос
|Большинство респондентов в Армении скептически относятся к миру с Азербайджаном
|Большинство респондентов в Армении считают бизнесмена Самвела Карапетяна политзаключенным
|Пашинян в Осаке принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Армении
|Как в Армении будет обеспечивать участие граждан в военных сборах: проект минобороны
|Абоненты Team отныне смогут при обращении в колл-центр проходить идентификацию с помощью Mobile ID от imID и экономить время
|Армения и Франция обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
|Замминистра обороны Армении исключает увеличение военного бюджета РА до уровня азербайджанского
|Из порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Арцаха гражданство Армении получили более 16 тысяч
|Анна Вардапетян отбыла в Сингапур для участия в ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров
|Армения и Кыргызстан выступили за развитие двусторонних отношений
|Эксперт: Съезд лидеров мировых религий – демонстрация Казахстаном способности быть мостом между Востоком и Западом
АрмИнфо. С момента старта работы контролеров в общественном транспорте Еревана, удалось выявить 354 нарушителя. Об этом мэру Еревана доложили в ходе заседания мэрии 8 сентября представители Службы охраны общественного порядка аппарата мэрии Еревана.
При этом из нарушителей, свыше 64% или 227 - это безбилетники, 48 пассажиров при оплате за проезд использовали не принадлежащие им льготные карты и 79 - оплатили проезд только после призыва контролера.
За все это время, как отметили в ходе заседания, отменены лишь 5 штрафов. Для обжалования решения о применении штрафных санкций, по словам и.о. начальника Службы, действует Центр управления технологиями мэрии Еревана, который позволяет определить за считанные минуты была ли совершена на самом деле плата за проезд или нет.
Вместе с тем, мэру сообщили, что за первую неделю сентября - с начала проведения проверок, в общественном транспорте было совершено порядка на 17% или же на 406 405 валидаций больше, чем за предыдущий период.
В этой связи Тигран Авинян отметил эффективность принятых мер. Напомним, что за неуплату проезда в общественном транспорте Еревана предусмотрен штраф в размере 3 тыс. драмов, а для тех, кто использовал чужие льготные карты - 15 тыс. драмов.
