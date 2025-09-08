Понедельник, 8 Сентября 2025 11:44

АрмИнфо. Член Бюро АРФ "Дашнакцутюн", депутат парламентской фракции "Армения" Лилит Галстян потребовала от министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанны Андреасян представить информацию о ходе ремонтных работ, проводимых в мемориальном комплексе жертв Геноцида армян "Цицернакаберде" и музее Ованеса Туманяна.

Как напомнила депутат на своей странице в Фейсбук, работы на обоих объектах в данный момент приостановлены "из-за обнаруженных там позорных и неприемлемых зрелишь". "Меж тем, помимо того, что оба эти сооружения являются памятниками республиканского значения, они являются знаковыми местами для всего армянства", - подчеркнула Галстян.

В связи с этим в своем письме к министру она потребовала представить кем и как был организован конкурс на проведение работ по ремонту и реставрации памятников, сколько организаций приняли участие в конкурсе, и как и по каким критериям была выбрана организация, которая должна была выполнять ремонтные работы. "Я также ожидаю получить информацию о том, имеет ли организация, победившая в данном конкурсе, опыт и соответствующие возможности по ремонту историко-культурного памятника, имеющего республиканское значение. Как были организованы проектные работы по ремонту, были ли оценены риски и проведено надлежащее изучение памятника, методов реставрации и выбора материалов", - задается вопросом депутат.

Галстян также потребовала разъяснить, почему МОНКС в качестве заказчика, а также Комитет по градостроительству, имеющий инспекционные полномочия в качестве государственного уполномоченного органа или "Армпроект", не выполнили возложенные на них законом функции по осуществлению ведомственного, авторского и инспекционного контроля за утвержденным проектом и предотвращению повреждения памятника. В случае же, как продолжила оппозиционер, если были проведены инспекционные, надзорные или авторские работы, она потребовала представить протоколы по поднятым проблемам. "Кроме того, я хочу узнать, какой подход приняло Министерство в отношении проекта, который на данный момент приостановлен, и какое решение оно видит. А также, какую ответственность понесут должностные лица, не выполнившие свои полномочия и обязанности?", - добавила член АРФД.

В свою очередь армянский историк, геноцидовед Айк Демоян заметил, что прошло ровно два года с тех пор, как в музее Ованеса Туманяна начались работы по капитальному ремонту. Он обратил внимание, что Министерство, полностью разрушив один из корпусов сооружения, оставило музей великого армянина в плачевном состоянии, что совершенно не беспокоит главу МОНКС Жанну Андресян. "Между тем, министр на каждой пресс- конференции решительно заявляет, сколько денег выделило МОНКС, в основном, на бессмысленные и содержащие серьезные коррупционные риски проекты. Если вы думаете, что в Министерстве серьезно думают о том, как сделать так, чтобы музей Туманяна был восстановлен как можно скорее и начал функционировать как обычно, то вы глубоко ошибаетесь. В МОНКС сейчас подсчитывают суммы, оставшиеся от новогодних елок и оформленные в соответствии с буквой и требованием закона. Это, по их мнению, нечто гораздо более серьезное. Что за Цицернакаберд, что за Туманян?", - резюмировал Демоян.

Ранее в армянском сегменте социальных сетей были распространены кадры так называемых ремонтных работ, проводимых на территории мемориального комплекса жертв Геноцида армян. Эксперты назвали неприемлемыми те методы, которыми так проводятся работы.