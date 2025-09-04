Четверг, 4 Сентября 2025 12:48

АрмИнфо. В Министерстве внутренних дел (МВД) Армении подтвердили факт задержания брата экс-министра труда и по социальным вопросам Армении в общине Паракар.

Так, пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян на уточнение АрмИнфо, соответствует ли действительности информация, распространенная СМИ о том, что в ночь 3 сентября был задержан брат экс-министра труда и социальных вопросов, ныне посла Армении в США Нарека Мкртчяна, сообщил, что служащие патрульной службы полиции МВД Армении в общине Паракар остановили транспортное средство с целью досмотра. "Сотрудники Патрульной службы с целью проверки транспортного средства остановили автомобиль на улице Еревана в общине Паракар. Пассажир, останавливаемого транспортного средства, выбежал из машины, на бегу выбросив на дорогу имеющиеся у него пистолет и пакетики с порошкообразными веществами. Водитель транспортного средства был сразу же задержан и доставлен в Вагаршапатский отдел полиции. При его личном досмотре ничего подозрительного при нем не было обнаружено", - сообщил пресс-секретарь МВД, не называя имен.

Он отметил, что детали и обстоятельства инцидента выясняются. Саркисян добавил, что предпринимаются меры для обнаружения и задержания гражданина, который обратился в бегство. Составленные документы, как добавил Саркисян, переданы в орган предварительного следствия.

Ранее СМИ распространили информацию, что в Паракаре по подозрению в употреблении наркотиков был задержан брат экс-министра труда и социальных вопросов, новоназначенного посла Армении в США Нарека Мкртчяна.