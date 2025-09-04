Четверг, 4 Сентября 2025 10:47

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин прокомментировал текущие отношения между Маку и Москвой.

В Пекине по окончанию визита, российский лидер провел брифинг для журналистов из РФ. На просьбу прокомментировать текущие отношения с Азербайджаном, Путин в частности, сказал: "В отношениях всегда бывают вопросы исходя из текущей ситуации, есть проблемы, но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись, фундаментальные отношения и взаимный интерес все расставит на свои места".

Отметим, что отношения между Азербайджаном и РФ охладели после крушения азербайджанского самолета при попытке сесть в Грозном. Новый виток напряженности возник после ареста членов организованной азербайджанской преступной группировки в Екатеринбурге. Примечательно, что задержанные являлись гражданами РФ. В Азербайджане устроили истерику по этому поводу и арестовали по надуманным обвинениям несколько человек, в том числе и российских журналистов.