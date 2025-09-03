Среда, 3 Сентября 2025 17:26

АрмИнфо. Арест предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), архиепископа Микаэла Аджапахяна был продлен в результате грубейшего нарушения закона и права.

Как отмечается в заявлении пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, очевидно, что таким образом, суд, вместо того, чтобы вершить правосудие, присоединился к антицерковной кампании властей Армении и взял на себя позорную роль вершителя репрессий к представителям духовенства и лицам, поддерживающим ААЦ.

"Необходимо положить конец беззакониям, в том числе дискриминационному подходу, и немедленно освободить как архиепископа Микаэла Аджапахяна, так и остальных лиц, арестованных по ложным обвинениям", - говорится в заявлении ААЦ.

Напомним, что 2 сентября ереванский суд еще на месяц продлил срок ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна. Судья Армине Меликсетян аргументировала продление срока содержания под стражей тем, что архиепископ якобы может повторить инкриминируемое ему деяние. Между тем, адвокат Аджапахяна, Ерем Саркисян уверен, что такое решение является результатом скоординированной работы прокуратуры и суда.

Отметим, что 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. 15 августа судья Меликсетян в ходе судебного заседания продлила на 10 дней срок заключения под стражу архиепископа Микаэла Аджапахяна.