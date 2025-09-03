Среда, 3 Сентября 2025 15:29

АрмИнфо. Казахстанский Мажилис сегодня на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области миграции. Документ был подписан 15 апреля 2024 года в Ереване, передает Kazinform.

Соглашение направлено на урегулирование взаимодействия между компетентными органами двух стран в миграционной сфере и призвано способствовать укреплению двустороннего сотрудничества.

От Казахстана ответственными ведомствами определены Министерство внутренних дел и Министерство труда и социальной защиты населения, от Армении - Полиция и Служба миграции и гражданства МВД.

Стороны договорились обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, данными о гражданах, находящихся на территории государств, а также сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства. Кроме того, будут совместно рассматриваться вопросы правового статуса пребывания граждан и оказываться помощь по возникающим вопросам. Такой обмен необходим, в частности, для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции.

"Соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности и при противоречии законодательству. Аналогичные соглашения заключены с 6-тью странами",

- отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, представлявший проект.

В ходе обсуждения депутат Екатерина Смышляева подняла вопрос защиты персональных данных. Она уточнила, не предусмотрены ли ограничения в объеме передаваемой информации и как именно будет обеспечиваться её безопасность.

Министр Саденов пояснил: "Стороны обязаны обеспечить защиту персональных данных с обоих сторон. Ответственность несут МВД Республики Казахстан и МВД Республики Армения. Запросы будут строго по защищенным каналам. В 11 статье данного соглашения четко регламентированы эти вещи. Если будут сомнения в запросах, то мы имеем право удостовериться, изучить этот вопрос, мы имеем право отказать. В соглашении это прописано".

Также в ходе обсуждения было отмечено, что на сегодняшний день в Казахстане работают 2134 гражданина Армении, тогда как в прошлом году их число составляло 2623.