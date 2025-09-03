Среда, 3 Сентября 2025 10:51

АрмИнфо. К 2030 году в школах Армении планируется расширить программу <Поколение искусственного интеллекта (ИИ)>, реализуемую совместно Министерством образования, науки и технологий и Фондом FAST, что сделает передовое образование в области ИИ доступным для более чем 85% учащихся старших классов. Об этом заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян в ходе мероприятия <Искусственный интеллект и будущее образования>, организованном в рамках ежегодной <Недели цифрового образования> в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Благодаря программе, как он отметил, тысячи выпускников станут не только пользователями ИИ, но и создателями и новаторами. В этой связи Мартиросян подчеркнул, что в Армении подобные программы рассматриваются не только как часть текущих реформ, но и как столпы развития системы образования страны.

В частности, замминистра в качестве успешных примеров коснулся инициатив, реализуемых совместно с частным сектором, в том числе с Фондом FAST, компанией Synopsys Armenia и Центром TUMO.

Мартиросян подчеркнул, что Армения, будучи небольшим государством, может стать лабораторией для крупных государств, предоставляя им возможность поэкспериментировать с тем, как эффективно интегрировать ИИ в образовательную систему.