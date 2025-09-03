Среда, 3 Сентября 2025 10:46

АрмИнфо. Швейцария назначила нового посла в Армении. Дипломатическое представительство возглавит Андреа Бауман. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Армении.

"Посольство Швейцарии в Армении рады сообщить о прибытии нашего нового главы миссии, назначенного посла Андреа Бауманн.

Она присоединилась к нам из Нью-Йорка, где она занимала пост политического координатора во время первого в истории мандата Швейцарии в Совет Безопасности ООН (2023-24) и занималась европейскими делами, многосторонней дипломатией, миром и безопасностью и правами человека в своей дипломатической карьере.

Команда посольства с нетерпением ожидает работы под ее руководством над укреплением отличных швейцарско-армянских отношений", - говорится в сообщении посольства Швейцарии.