Вторник, 2 Сентября 2025 12:11

АрмИнфо. В Ереване 6-7 сентября пройдут Всеармянские соревнования по стрельбе, организованные образовательной общественной организацией "Азатазен".

Согласно организаторам, в соревнованиях могут принять участие граждане Республики Армения, достигшие 16 лет, а также иностранные граждане армянского происхождения.

Участники могут участвовать с оружием, принадлежащим им на законных основаниях, или с оружием другого лица, предоставленным в тир в соответствии с законодательством Республики Армения. Кроме того, к участию допускаются представители государственных военизированных организаций, определенных Законом РА "О регулировании оборота оружия", с собственным прикреплённым оружием. Соревнования пройдут на Ереванском открытом гражданском стрельбище ГНО "Азатазен".

"Наша цель - не только организовать честные и прозрачные соревнования, но и создать площадку, где участники смогут познакомиться, обменяться опытом и развить свои навыки. Это мероприятие объединяет людей, которые любят стрельбу, стремятся к дисциплине и самообладанию, а также хотят сохранить армянские военные и спортивные традиции. Мы верим, что подобные соревнования не только стимулируют здоровую конкуренцию, но и способствуют формированию безопасного и ответственного отношения к оружию", - отмечают организаторы соревнований.

Победитель соревнования получит винтовку Perun AR-15 .223, участник занявший второе место - винтовку Tigr 7.62x54, а третье место - винтовку Saiga 7.62x39.

По итогам каждого из трёх этапов участник, набравший наибольшее количество очков, будет награждён шлемом класса защиты BR2. Главным спонсором соревнований по стрельбе выступает Управление спорта и по делам молодёжи мэрии Еревана.