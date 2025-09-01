Понедельник, 1 Сентября 2025 16:09

АрмИнфо. Благодаря государственнической позиции армянской делегации при прежней власти Пакистан не стал наблюдателем в Парламентской Ассамблее ОДКБ, между тем сегодня власти страны с радостью устанавливают отношения с этой страной и представляют это как дипломатическое достижение.

Так, в своем телеграмм канале экс-вице-спикер парламента Армении, член Республиканской партии (РПА) Эдуард Шармазанов отреагировал на подписание совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном. В этом ключе он напомнил, что на протяжении всего процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта Пакистан занимал откровенно антиармянскую позицию. "Государственная политика Пакистана заключалась в том, чтобы не признавать Республику Армения, пока она поддерживает право народа Арцаха на самоопределение", - пояснил Шармазанов.

Республиканец в этом ключе заметил, что на всех парламентских площадках Пакистан в одностороннем порядке защищал позиции Азербайджана. Так, по его словам, во время апрельской войны 2016 года Пакистан сделал пять заявлений в поддержку Азербайджана.

"После этого председатель парламента Пакистана выразил желание стать наблюдателем при ПА ОДКБ. Но поскольку решение могло быть принято только консенсусом, было необходимо согласие руководителя армянской делегации. Почти все руководители парламентов стран - членов ОДКБ выступали за предоставление Пакистану статуса наблюдателя", - отметил Шармазанов.

Однако, он обратил внимание, что не смотря на это, их позиция была однозначной. По его словам, Пакистан в то время мог стать наблюдателем ПА ОДКБ лишь при следующих двух условиях: если признает Армению и право народа Арцаха на самоопределение в рамках Основополагающих принципов, разработанных сопредседателями Минской группы ОБСЕ. "Другими словами, мы не позволяли Пакистану стать наблюдателем при ПА ОДКБ, а правящая партия "Гражданский договор" сейчас устанавливает дипломатические отношения с Пакистаном. Между тем, "дипломатия" правящей партии проста: ту руку, которую не могут отрубить, они целуют и кладут на голову нашего народа. Посмотрим, чью руку они "поцелуют" следующей", - резюмировал Шармазанов.

Напомним, что сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян и заместитель премьер- министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном. Ранее Пакистан не признавал независимость Армении. Это обуславливалось проазербайджанской позицией Пакистана по нагорно-карабахскому конфликту.