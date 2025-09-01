Понедельник, 1 Сентября 2025 15:24

АрмИнфо. Армения и Азербайджан продолжат сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества в рамках статуса "партнеры ШОС".

Как сообщают СМИ, Индия заблокировала вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества, в связи с поддержкой Баку политики Исламабада в конфликте с Нью-Дели.

В то же время отмечается, что Пакистан также заблокировал вступление Армении в ШОС. И это в условиях, когда 31 августа Армения и Пакистан объявили об установлении дипломатических отношений.

Ранее Армения заявила о желании вступить в ШОС.