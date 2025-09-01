Понедельник, 1 Сентября 2025 13:41

АрмИнфо. Международный комитет красного креста (МККК) содействует жителям приграничных общин Сюникской области адаптироваться к новым реалиям, сложившимся после 44-дневной войны вокруг Арцаха и массового исхода армянского населения осенью 2023 года. В целевой программе также жители Арцаха, оставшиеся без дома в результате насильственного перемещения.

Организация реализует долгосрочные проекты, позволяющие улучшить бытовые условия жизни жителей приграничных сел, тем самым предотвращая их миграцию.

Так, в общине Аравус МККК построил фельдшерско-акушерский пункт, поскольку жителям деревни было трудно получить базовую медицинскую помощь. Село располагается близ ново сформировавшейся армяно-азербайджанской границы.

Медсестра Сильва Бадалян - единственный сотрудник новооткрывшегося медпункта рассказывает, что раньше она оказывала помощь сельчанам в уголке, выделенном в местной школе. А теперь у них есть возможность оказать квалифицированную экстренную неотложную помощь, в пункт рассчитанном на одного лежачего пациента.

"Конечно же, раньше в школе было не очень удобно, не было надлежащих условий. Этот пункт, качественно улучшил условия предоставления первой помощи населению общины. Люди обращаются, здесь есть всё необходимое для этого", - рассказала медсестра, за спиной которой несколько десятков лет стажа работы в этой сфере.

Она также признала, что новые поствоенные реалии, привели к оттоку населения из села. "Несколько дней не стреляют уже хорошо. Жизнь стала трудней. Жители лишились пастбищ, пахотных земель, есть проблема с водой. Если раньше в селе было свыше 400- 500 голов крупного рогатого скота, то сейчас скотины почти не осталось. Кто-то забил всё хозяйство, а кто-то сократил до минимума - 1-2 головы, хотя раньше были те, кто по сто 100 голов держал", - говорит Бадалян.

По ее словам, еще одним стимулом к оттоку населения из села, где проживает около 140 человек, может стать закрытие сельской школы. "Хотят закрыть нашу школу. А это ведь рабочие места, возможность тем, у кого есть дети оставаться в селе. Если всё же школа будет закрыта, в селе жителей вообще не останется", - сетует Бадалян, радуясь тому, что хоть при содействии МККК у них появился новый и комфортабельный медпункт, позволяющий помочь сельчанам.

Еще одна программа поддержки, реализуемая МККК - это содействие в основании собственной пасеки. Так, 50 семей из Нагорного Карабаха, после насильственной депортации, получили возможность хоть как-то закрепиться в Армении и решать свои насущные проблемы посредство занятия пчеловодством. Организация предоставила каждой семье по 4 улья с пчелами для начала своего дела, а также всё необходимые снаряжение и курсы обучения.

Аразик Акопян со своей супругой, обосновавшиеся в селе Тех после депортации, также воспользовался с этой возможностью. Как рассказал Аразик из Степанакерта, за его спиной 20-летний стаж в сфере пчеловодства. "Когда я жил в Степанакерте, пчеловодство было моим хобби, теперь же это единственное средство к существованию. МККК мне дал 4 улья, я приобрел еще 4, теперь пытаюсь расширить свою пассику. Как видите, тружусь как пчелка для этого", - говорит Аразик, показывая свою, уже достаточно расширившуюся, пассику. Он посетовал на то, что в этом году урожай не очень удачный, но отметил, что он не унывает, на жизнь хватает и уже хорошо.

Кроме того, МККК оказал содействие в мелиорации полей в приграничном Хнацахе. Бенефициарами программы стали 70 семей, обработано около 80 га полей, принадлежащих общине и которые не обрабатывались последние 35 лет из-за отсутствия необходимой тяжелой техники для опахивания этой каменистой земли.

Руководитель администрации Хнацаха Сейран Мирзоян журналистам, посетившим село в рамках организованного ереванской делегацией МККК пресс-тура рассказал, что общинная земля каменистая, обрабатывать такую землю сельчанам сложно.

Однако, по его словам, из-за новых реалий, сложившихся после 44-дневной войны, жителям Хнацах, ранее занимавшимся животноводством, приходится искать новые способы заработка.

"Большая часть пастбищ либо утеряна вовсе, либо расположена так близко к границе, что нет возможности их использовать. А это в свою очередь отразилась на скотоводстве - поголовье крупного рогатого скота в селе сократилось примерно на 40 процентов по сравнения с 2020 годом, 10 %пастбищ невозможно использовать из-за близкого расположения к границе. Это порядка 200 га", - рассказал Мирзоян, добавив, что у села около 950 га пахотных земель, но используется меньше, около 300-350 га.

Глава общины добавил, что ко всему этому добавляется проблема нехватки воды, всё это повышает безработицу и отток населения. "Уезжают в первую очередь из-за отсутствия рабочих мест. Эту проблему можно решить созданием небольших предприятий. Мы много раз предлагали, пока к нам не прислушались. Как один из вариантов, можно открыть швейную мастерскую, она обеспечит работой 15-20 семей. Идей много. Можно теплицы и умные фермы, но тут вопрос упирается в проблему с водой. Решится вопрос воды - можно двигаться дальше", - отметил Мирзоян.