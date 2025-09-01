Понедельник, 1 Сентября 2025 11:36

АрмИнфо. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в китайском городе Тяньцзинь выразили удовлетворение дальнейшим расширением двусторонних связейво всех сферах, включая энергетику и транспорт.

Как сообщают местные СМИ, собеседники затронули сотрудничество между SOCAR и турецкой компанией Botas. В частности, была отмечена важность поставок азербайджанского газа в Сирию через Турцию при финансовой поддержке Катара. Также были обсуждены вопросы реализации совместных энергетических проектов Азербайджана и Турции в других странах.

Была подчеркнута важность закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Игдыр- Дилуджу, состоялся обмен мнениями о железнодорожных проектах, реализуемых в Азербайджане, в том числе в Нахиджеване.

На встрече обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, была высоко оценена стабилизирующая роль Турции в региональных вопросах. Главы государств обменялись мнениями о перспективах азербайджано-турецких стратегических союзнических отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.