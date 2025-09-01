Понедельник, 1 Сентября 2025 11:01

АрмИнфо. Парафированное в Вашингтоне соглашение между Арменией и Азербайджаном об установлении мира и межгосударственных отношений приуменьшает значение вопроса о пропавших без вести лицах и прав их семей, позволяя азербайджанской стороне очиститься от своих преступлений.

Такое мнение выразил экс-обмудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян в своем телеграмм канале по случаю Международного дня пропавших без вести лиц. В частности, по его словам, этим документом обесцениваются международные механизмы, такие, как например ООН, а вопрос выводится за рамки международного контроля и переводится в сферу двухсторонних отношений. "Так, еще одно недопустимое закрепление в этом соглашении предусматривает, что Армения откажется от всех видов международных требований к Азербайджану", - обратил внимание Татоян.

Экс-омбудсмен также сообщил, что вчера, 31 августа, в день Международного дня пропавших без вести лиц он обсудил этот важный вопрос, который уже 5 лет причиняет душевные страдания стольким семьям и вызывает напряженность в армянском обществе, с экспертом по правовым вопросам НПО "Защита прав без границ" Анной Меликян.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными. Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.