Понедельник, 1 Сентября 2025 10:41

АрмИнфо. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили вопросы регионального и международного значения.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собственники отметили важность проведения встречи, подчеркнув, что она является эффективной возможностью для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и путей их дальнейшего развития.

Стороны высоко оценили постоянный и активный диалог между Арменией и РФ, подчеркнув важность как личных контактов высокого уровня, так и межгосударственного институционального сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин на встрече с Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, поскольку накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и региональных и международных.

<Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как это и бывает обычно, когда мы встречаемся, будет полезной, содержательной>, - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что члены правительств России и Армении находятся в постоянном контакте. <Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены Правительства - они в Армении часто бывают, и Ваши члены Правительства приезжают в Россию>, - сказал Путин.

В свою очередь, Никол Пашинян заявил, что рад партнерству и сложившемуся диалогу между Арменией и Россией. <Имею в виду и наш личный диалог, и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами>, - отметил премьер.

<Всегда приятно Вас видеть и пообщаться, поговорить>, - заявил Пашинян.