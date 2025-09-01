Arminfo.info


 Понедельник, 1 Сентября 2025 10:41
Наира Бадалян

Пашинян и Путин обсудили вопросы регионального и международного значения

Пашинян и Путин обсудили вопросы регионального и международного значения

АрмИнфо. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили вопросы регионального и международного значения.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собственники отметили важность проведения встречи, подчеркнув, что она является эффективной возможностью для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и путей их дальнейшего развития.

Стороны высоко оценили постоянный и активный диалог между Арменией и РФ, подчеркнув важность как личных контактов высокого уровня, так и межгосударственного институционального сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин на встрече с Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, поскольку накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и региональных и международных.

<Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как это и бывает обычно, когда мы встречаемся, будет полезной, содержательной>, - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что члены правительств России и Армении находятся в постоянном контакте.  <Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены Правительства - они в Армении часто бывают, и Ваши члены Правительства приезжают в Россию>, - сказал Путин.

В свою очередь, Никол Пашинян заявил, что рад партнерству и сложившемуся диалогу между Арменией и Россией. <Имею в виду и наш личный диалог, и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами>, - отметил премьер.

<Всегда приятно Вас видеть и пообщаться, поговорить>, - заявил Пашинян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Итальянская школа Apicius внесет международные стандарты гостеприимства в Армении - в Дилижане открылось представительство Apicius ArmeniaИтальянская школа Apicius внесет международные стандарты гостеприимства в Армении - в Дилижане открылось представительство Apicius Armenia
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Шармазанов: Установление дипотношений с Пакистаном - проявление антигосударственной позиции  властей АрменииШармазанов: Установление дипотношений с Пакистаном - проявление антигосударственной позиции  властей Армении
Армения и Азербайджан продолжат сотрудничество со странами ШОС в качестве партнеровАрмения и Азербайджан продолжат сотрудничество со странами ШОС в качестве партнеров
USCIRF рекомендовал Госдепу США оставить Азербайджан в особом списке наблюдения за грубыми нарушениями свободы вероисповеданияUSCIRF рекомендовал Госдепу США оставить Азербайджан в особом списке наблюдения за грубыми нарушениями свободы вероисповедания
Глава делегации ЕС: Пока нет необходимости в изменении мандата гражданской миссии Евросоюза в АрменииГлава делегации ЕС: Пока нет необходимости в изменении мандата гражданской миссии Евросоюза в Армении
По делу о взятке судье арестован адвокат: СМИПо делу о взятке судье арестован адвокат: СМИ
Институт Лемкина: Вашингтонская сделка ставит геополитику и интересы США выше безопасности АрменииИнститут Лемкина: Вашингтонская сделка ставит геополитику и интересы США выше безопасности Армении
Объединение Объединение "Во имя Арцаха" выступило против ликвидации МГ ОБСЕ
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном КавказеПутин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Жизнь под выстрелами: МККК содействует жителям приграничных общин Сюника адаптироваться к новым поствоенным реалиямЖизнь под выстрелами: МККК содействует жителям приграничных общин Сюника адаптироваться к новым поствоенным реалиям
Действующая власть парафированным соглашением в Вашингтоне не защитила территориальную целостность страны - оппозиционерыДействующая власть парафированным соглашением в Вашингтоне не защитила территориальную целостность страны - оппозиционеры
Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику в мирной повестке по итогам недавнего саммита в ВашингтонеПашинян и Алиев отметили позитивную динамику в мирной повестке по итогам недавнего саммита в Вашингтоне
Защита президента Арцаха подала иск против МОНКС в связи с клеветническим содержанием учебника Защита президента Арцаха подала иск против МОНКС в связи с клеветническим содержанием учебника "История Армении" за 9-ый класс
Уволенный ранее глава ВСС возглавил офис представителя Армении по международным правовым вопросамУволенный ранее глава ВСС возглавил офис представителя Армении по международным правовым вопросам
Ереван и Ханой отметили большой потенциал для последовательного наращивания взаимной торговлиЕреван и Ханой отметили большой потенциал для последовательного наращивания взаимной торговли
Пашинян встретился с ЭрдоганомПашинян встретился с Эрдоганом
Эрдоган и Алиев обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию и роль Турции в этом процессеЭрдоган и Алиев обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию и роль Турции в этом процессе
Си Цзиньпин: КНР поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членовСи Цзиньпин: КНР поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членов
Татоян: Парафирование в Вашингтоне мирного соглашения с Арменией позволяет Азербайджану очиститься от своих преступлений в вопросе без вести пропавших лицТатоян: Парафирование в Вашингтоне мирного соглашения с Арменией позволяет Азербайджану очиститься от своих преступлений в вопросе без вести пропавших лиц
Ереван решительно выступает против любой формы <независимости Тайваня>. Пекин поддерживает мирную инициативу правительства РА: Совместное заявлениеЕреван решительно выступает против любой формы <независимости Тайваня>. Пекин поддерживает мирную инициативу правительства РА: Совместное заявление
Армения стремится установить стратегическое партнерство с Индией - посолАрмения стремится установить стратегическое партнерство с Индией - посол
Между Арменией и Китаем установлено стратегическое партнерствоМежду Арменией и Китаем установлено стратегическое партнерство
Пашинян и Путин обсудили вопросы регионального и международного значенияПашинян и Путин обсудили вопросы регионального и международного значения
Армения и Пакистан устанавливают дипломатические отношенияАрмения и Пакистан устанавливают дипломатические отношения
Туркменистан–Китай: по пути укрепления дружбы и сотрудничестваТуркменистан–Китай: по пути укрепления дружбы и сотрудничества
Армянский народ заслуживает достойной жизни: Самвел Карапетян поздравил всех с началом добровольческого движения <По-нашему>Армянский народ заслуживает достойной жизни: Самвел Карапетян поздравил всех с началом добровольческого движения <По-нашему>
В Совбезе Армении рассказали об итогах иранских встреч Армена ГригорянаВ Совбезе Армении рассказали об итогах иранских встреч Армена Григоряна
Продолжаем делать все возможное: Серж Саргсян побеседовал с членами семьи Бако СаакянаПродолжаем делать все возможное: Серж Саргсян побеседовал с членами семьи Бако Саакяна
В Армении с 1 сентября 2025 года покупка и продажа автомобилей переходит в цифровой форматВ Армении с 1 сентября 2025 года покупка и продажа автомобилей переходит в цифровой формат
Разложенные нарды на столе в доме как молчаливый знак постоянного ожидания подполковника Саакяна - пропавшие без вести, но не забытыеРазложенные нарды на столе в доме как молчаливый знак постоянного ожидания подполковника Саакяна - пропавшие без вести, но не забытые
В администрации Путина появилось новое <зарубежное> управлениеВ администрации Путина появилось новое <зарубежное> управление
МИД РФ прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и УзбекистанеМИД РФ прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
Армен Григорян в Иране встретился с Али ЛариджаниАрмен Григорян в Иране встретился с Али Лариджани
Омбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годовОмбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годов
МККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организацииМККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организации
СНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен АлексанянСНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен Алексанян
Плановые отключения электроэнергии 1 сентябряПлановые отключения электроэнергии 1 сентября
Захарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретическиЗахарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретически
Плачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутатПлачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутат
Глава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в БакуГлава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в Баку
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странамиГлавы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странами
Здание детского сада возвращено государству - ПашинянЗдание детского сада возвращено государству - Пашинян
Арсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер АйвазянАрсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер Айвазян
Генсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОСГенсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС
Экс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна АндреасянЭкс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна Андреасян
В генплан Академгородка внесены определенные измененияВ генплан Академгородка внесены определенные изменения
Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о "коридоре"
Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта "Перекресток мира"
Нарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлениемНарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлением
В МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 годуВ МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 году
Общеобразовательные школы Армении перейдут в ведение Министерства образования, науки, культуры и спортаОбщеобразовательные школы Армении перейдут в ведение Министерства образования, науки, культуры и спорта
<Возвращения бывших в новой обертке не будет>: Нарек Карапетян<Возвращения бывших в новой обертке не будет>: Нарек Карапетян
В Армении завершено расследование дела о попытке похищения из банка денегВ Армении завершено расследование дела о попытке похищения из банка денег
Адвокат  сообщил о смерти своего подзащитного в УИУ  Адвокат  сообщил о смерти своего подзащитного в УИУ  "Армавир"
<Только один из трех подписантов Вашингтонских документов - президент США не обманывал армянский народ>: вице-президент ГК <Ташир><Только один из трех подписантов Вашингтонских документов - президент США не обманывал армянский народ>: вице-президент ГК <Ташир>
В Армении основано движение <По-нашему>. Созданная на его основе партия примет участие в предстоящих парламентских выборахВ Армении основано движение <По-нашему>. Созданная на его основе партия примет участие в предстоящих парламентских выборах
Окончательно Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху будет ликвидирована к декабрю 2025 года - постпред РФОкончательно Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху будет ликвидирована к декабрю 2025 года - постпред РФ
Америабанк представляет первые цифровые бизнес-карты в АрменииАмериабанк представляет первые цифровые бизнес-карты в Армении
Пашинян из Китая отправится в ЯпониюПашинян из Китая отправится в Японию
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпамиЭксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён",  не имеют под собой оснований
Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзяВостоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
Эксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решенияЭксперт: Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решения
Читать больше
Комментируемые
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и АлбаниейТрамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об АрцахеПашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажуБилеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслахСоветник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении АзербайджанаКонгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
В Белом доме подписана В Белом доме подписана "декларация о мире"
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторамиАмериабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
Плановые отключения электроэнергии 31 июля Плановые отключения электроэнергии 31 июля
Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждениеПашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросовМнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросов





Казахстан и Армения расширяют партнерство в области конституционного контроляКазахстан и Армения расширяют партнерство в области конституционного контроля