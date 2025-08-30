Суббота, 30 Августа 2025 13:56

АрмИнфо. Офис Секретаря Совета Безопасности Армении поделился деталями встречи Армена Григоряна с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.

Согласно информации, Григорян и Пезешкиан подчеркнули решимость двух стран развивать постоянный диалог, направленный на установление стратегического партнерства.

Собеседники также обсудили достигнутые 8 августа соглашения, которые секретарь Совета безопасности назвал важной вехой в мирном процессе. Президент Пезешкиан отметил, что недавние контакты на высоком уровне между Арменией и Ираном и его официальный визит в Армению способствовали эффективному решению неопределенности в Иране.

В ходе встречи Григоряна с Али Лариджани было отмечены сложившиеся институциональные связи между аппаратами Совета безопасности двух стран. Стороны выразили уверенность в их дальнейшем укреплении и развитии.

На встрече обсуждались последние региональные события, в контексте которых Григорян представил подписанные 8 августа соглашения и отметил, что процесс разблокирования экономической инфраструктуры региона будет осуществляться исключительно в рамках полного уважения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции, нерушимости границ и взаимности.

Лариджани приветствовал соглашения, направленные на установление мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Была затронута двусторонняя повестка дня между Арменией и Ираном, подчеркнута необходимость укрепления экономического сотрудничества.