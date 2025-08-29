Пятница, 29 Августа 2025 17:15

АрмИнфо. Бакинская делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) закроется 3 сентября по требованию властей Азербайджана, однако это вовсе не означает, что наши возможности для работы будут исчерпаны.

Об этом в беседе с журналистами на вопрос АрмИнфо заявила глава армянской делегации МККК Дафна Маре, касаясь дальнейших действий этой гуманитарной организации в вопросе выяснения судьбы лиц пропавших без вести в условиях закрытия офиса организации в Азербайджане.

"Да, к сожалению, нам придётся закрыть нашу делегацию в Баку 3 сентября по требованию властей. Но мы не считаем, что на этом наши возможности для работы по ряду вопросов будут исчерпаны. Мы продолжим предлагать свои услуги в любой роли, которую мы можем играть в качестве нейтрального посредника, для содействия решению проблемы пропавших без вести. Это не означает, что мы больше никогда не будем общаться с властями Азербайджана. Обсуждения продолжаются, и мы считаем, что могут появиться новые возможности для работы", - отметила Маре.

В этом ключе она подчеркнула, что работа, проделанная за последние годы и десятилетия, не будет забыта.

При это Маре считает, что сейчас решающий момент и в контексте парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа.

"В проекте указано, что по вопросу пропавших без вести лиц будет вестись постоянная работа и координация с международной организацией. Но это не означает, что мы не будем поддерживать контакты с властями Баку. Мы и впредь будем стараться сохранять нейтралитет и предлагать свою посредническую роль в ряде вопросов. Конечно, одним из важнейших вопросов является вопрос пропавших без вести лиц", - подытожил глава делегации МККК в Армении.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести.

В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.