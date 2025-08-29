Пятница, 29 Августа 2025 16:21

АрмИнфо. В ходе вчерашнего визита на Мемориальный комплекс "Цицернакаберд" министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян практически призналась в учиненном ею же преступлении. Об этом заявил экс-директор Музея- Института Геноцида армян Айк Демоян журналистам в ходе инициированной встречи на территории Комплекса.

Подобным образом он прокомментировал заявление министра, которая после ознакомления с проведенными работами заявила о необходимости создании экспертной группы для оценки ситуации и поиска решений.

Демоян заверил, что не выступает против ремонтных работ, что ему пытаются навязать, однако он против подходов, применяемых при проведении реконструкции Мемориала. По его словам, памятнику, мягко говоря, нанесен ущерб, а в определенных случаях необратимый.

"Мы имеем дело с преступной халатностью. Участки, облицованные в 1966- 67гг., превратились в строительный мусор", - сказал Демоян.

Кроме того, он посетовал, что работы на территории Комплекса осуществляются трудовыми мигрантами, которые не относятся с должным вниманием к памятнику. При этом он заметил, что обвиняет не рабочих, а тех, кто дал это поручение, не понимая ценности, которую представляет для армянского народа этот памятник.

В связи с увиденным Демоян призвал незамедлительно прекратить эти работы по разрушению и уничтожению памятника, расторгнуть договор с компанией, не имеющей соответствующей квалификации и компетентных кадров для проведения подобных работ на территории Мемориального комплекса.

Паралелльно с этим, экс-директор Музея потребовал сформировать экспертную группу для оценки работ и бюджета для проведения ремонта. При этом он подчеркнул, что до 15 октября памятник должен быть восстановлен в своем прежнем виде.

Вместе с тем, Демоян подчеркнул, что содеянное не может остаться безнаказанным, за подобный подход виновные, по его словам, должны быть привлечены к ответственности. В этой связи он отметил, что считает виновником №1 в происходящем министра образования, гнауки, культуры и спорта Армении Жанну Андреасян.