Пятница, 29 Августа 2025 12:20

АрмИнфо. Россия поддерживает совместное решение Азербайджана и Армении о роспуске Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), занимавшейся урегулированием конфликта в Карабахе. Об этом РБК заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, уточнив, что окончательно ликвидировать группу планируют к декабрю 2025 года.

По его словам, речь идет о прекращении работы трех институтов - Минской группы, должности личного представителя действующего председателя ОБСЕ и группы планирования высокого уровня. "Принимая во внимание позицию сторон о нецелесообразности их сохранения, не видим оснований для препятствования их роспуску", - заявил дипломат.

По словам Лукашевича, процедура ликвидации Минской группы следующая: Постоянный совет ОБСЕ (главный директивный орган для политических консультаций) рекомендовал членам организации "молчаливым согласием" утвердить министерское решение на этот счет; если до 1 сентября никто не выскажет возражений насчет роспуска группы, решение будет считаться принятым. "При этом необходимо учитывать, что осуществление связанных с выполнением данного решения административных и финансовых мер займет несколько месяцев. В ОБСЕ рассчитывают их завершить не позднее декабря сего года. После чего все три структуры, которые отвечали за содействие нагорно-карабахскому урегулированию, должны прекратить свое существование", - рассказал российский постпред.

Напомним, что 26 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что решение о роспуске Минской группы ОБСЕ примет 1сентября.

По его словам, фактически этот механизм уже давно был отстранен от мирного процесса. Роспуск Минской группы - одно из двух условий, выдвинутых Азербайджаном для заключения мирного соглашения с Арменией. Другое условие - Армения должна внести в свою Конституцию поправки, которые устранили бы "претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

Обращение к ОБСЕ насчет Минской группы Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян подписали 8 августа в Вашингтоне и направили в организацию 11 августа.