Среда, 27 Августа 2025 17:32

АрмИнфо. Решение Армении подать заявку на вступление в шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) отмечено как преемственностью, так и переменами. Об этом заявил посол Армении в Китае Ваге Геворкян в интервью телеканалу CGTN о мотивах присоединения страны к этой организации.

Он напомнил, что ещё в 2016 году Армения стала партнёром по диалогу, и в этом плане у нее уже была возможность установить хорошие рабочие отношения с секретариатом, а также с ключевыми государствами этой организации.

"Что касается наших внешнеполитических подходов в этом направлении, я хотел бы отметить, что мы стремимся диверсифицировать наши отношения с ключевыми странами мира, крупными странами мира, а также с многосторонними организациями. Мы верим в многостороннюю дипломатию и многосторонность", - сказал Геворгян.

По его словам, Армения твёрдо, решительно и целеустремлённо подаёт заявку на вступление в ШОС, чтобы делиться принципами, духом и работать вместе со всеми ключевыми странами этой организации.

Касаясь армяно-китайских двусторонних отношений, Геворгян отметил, что Ереван и Пекин приближаются к стратегическим отношениям, к стратегическому сотрудничеству с Китаем. По его словам, это сотрудничество будет основано на взаимных интересах и взаимном уважении.

"Мы надеемся в ближайшее время выйти на качественно новый уровень наших отношений. Армения заинтересована в увеличении объёма нашей двусторонней торговли, который уже стремительно растёт. Мы также очень заинтересованы в том, чтобы Китай стал частью наших проектов в области развития связей и чтобы участие Китая предоставило Армении больше возможностей для развития инфраструктуры", - отметил он.