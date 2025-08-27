Среда, 27 Августа 2025 15:27

АрмИнфо. Возможный покупатель <Электрических сетей Армении> в будущем может столкнуться с серьезными правовыми последствиями. Об этом заявил бывший и.о. заместителя исполнительного директора ЭСА, директор департамента продаж Давид Казинян 27 августа на пресс-конференции.

<Возможный покупатель ЭСА должен рассчитать многие риски, а при оценке всех рисков - не будет покупателя>, - сказал Казинян.

По его словам, помимо моральной стороны вопроса, присутствует правовой аспект. Даже добросовестный покупатель может столкнуться с очень серьезными правовыми последствиями, замечает он.

<Убежден, что после смены власти это станет очень серьезным уголовным делом: будут давать показания друг против друга, о том, кто, кому звонил, кто руководил Комиссией (КРОУ -ред.)>, - отметил Давид Казинян.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир".

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, <по-своему> трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что <объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний>. <Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений>, - говорилось в заявлении армянского кабмина.

Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда и с 24 июля начал производить кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>. Глава Минюста РА Србуи Галян, в свою очередь, отметила, что решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное в пользу Самвела Карапетяна в арбитраже против Армении, не подлежит обязательному исполнению, если оно противоречит общественному порядку. Она также заверила, что в случае национализации ЭСА Самвел Карапетян получит компенсацию.