Среда, 27 Августа 2025 11:08

АрмИнфо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые заявил, что он признает Геноцид, совершенный Османской империей против армян, ассирийцев и греков в начале XX века, сообщает The Times of Israel?

Так, в подкасте Патрика Бет-Давида на вопрос о том, почему Израиль не признает Геноцид армян, Нетаньяху ответил: "Думаю, признали. Кажется, Кнессет принял резолюцию по этому поводу".

На вопрос, почему ни один премьер-министр Израиля не признал Геноцид, Нетаньяху ответил: "Я только что это сделал".

The Times of Israel напоминает, что армяне давно добиваются международного признания геноцида, в результате которого, по имеющимся данным, погибло свыше 1,5 миллионов армян. Турция отвергает утверждение о том, что массовые убийства, тюремное заключение и принудительная депортация армян являются геноцидом.

В 2001 году, когда отношения Израиля с Турцией находились на пике, тогдашний министр иностранных дел Шимон Перес открыто отверг "армянские обвинения", осудив их как попытку провести параллель с Холокостом. "Ничего подобного Холокосту не произошло. То, что пережили армяне, - это трагедия, но не геноцид", - сказал он.

Вместе с тем в 2000 году тогдашний министр образования Йоси Сарид объявил о планах включить геноцид армян в израильскую программу по истории. "Геноцид - это преступление против человечности, и нет ничего более ужасного и отвратительного, чем геноцид. Одна из целей нашего образования - наша главная цель - привить чуткость к страданиям невинных людей, причиняемым исключительно по национальному признак", - заявил он в 85-ю годовщину резни. - Мы, евреи, как главные жертвы смертоносной ненависти, вдвойне обязаны быть чуткими, сопереживать другим жертвам".

Более десяти лет спустя, в июне 2011 года, именно депутат Кнессета Арье Эльдад из крайне правой партии "Национальный союз" внес законопроект об объявлении 24 апреля Днём памяти жертв Геноцида армян. Несколькими неделями ранее Кнессет провёл первое обсуждение вопроса о признании геноцида. Большинство, казалось, поддержало признание, но вопрос так и не был поставлен на голосование.

Даже предыдущий президент Израиля Реувен Ривлин открыто выступал за признание геноцида армян. "Немыслимо, чтобы Кнессет игнорировал эту трагедию", - заявил Ривлин, будучи спикером Кнессета от партии "Ликуд", до того, как стать президентом. - Мы требуем, чтобы люди не отрицали Холокост, и мы не можем игнорировать трагедию другого народа". Но на посту президента его приоритеты кардинально изменились. В 2015 году, выступая в ООН , Ривлин подробно рассказал о резне армян, произошедшей столетием ранее. При этом он обошел стороной вопрос признания. Став президентом, он также решил не возобновлять свою подпись под ежегодной петицией, призывающей Израиль признать геноцид. Голосование в Кнессете 2018 года по вопросу признания геноцида было отменено из-за отсутствия поддержки коалиции.