АрмИнфо. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергей Лавровым подробно проинформировал последнего об итогах своего телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы. Как сообщает МИД РФ, с российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Состоялся обмен мнениями по ряду других актуальных региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес. Затронуты приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию подписанного президентами 17 января 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном и достигнутых договоренностей о расширении взаимодействия в сферах транспорта и энергетики. Выражен обоюдный настрой на продолжение доверительного политдиалога и уплотнение координации по линии дипломатических служб. Обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях, в первую очередь на высшем.

Примечательно, что ранее также состоялся телефонный разговор Лаврова с коллегой из Азербайджана. На повестке разговора были в том числе и вопросы связанные с процессами на Южном Кавказе.