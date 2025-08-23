Суббота, 23 Августа 2025 15:31

АрмИнфо. Ряд западно ориентированных неправительственных организаций, проводят акцию протеста перед 102-й российской военной базой в Гюмри. Они требуют вывода российской базы из Армении.

К месту стянуты большие силы полиции. Они огородили подъезды к военному объекту. С территории российской базы звучат армянские и русские патриотические песни.

Параллельно проходит пророссийская акция, организованная партией "Мать Армения" в поддержку сохранения российского присутствия. Пророссийские участники акции подчеркивают, что вывода базы хотят туркофилы. "311 км армяно-турецкой границы они будут охранять? Не позволим вывода", - возмутился один из участников акции. Участники пророссийской акции подчеркнули, что никому не удастся вбить клин в армяно-российские дружественные отношения, и нахождение базы исходит из интересов республики Армения. У них в руках влаги Армении и России, баннеры с надписями "Нет тюркизации Армении!".