Суббота, 23 Августа 2025 11:56

АрмИнфо. Несколько международных правозащитных организации обратились с совместным письмом к министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулу с призывом активизировать усилия по содействию справедливому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном.

Обращение на имя главы МИД Германии подписали: Общество защиты народов, находящихся под угрозой (STP), Центральный совет армян Германии (ZAD), Рабочая группа "Признание - против геноцида, за международное взаимопонимание" (AGA), Международное общество прав человека (ISHR), Международная христианская солидарность (CSI) и Фонд Стефануса для преследуемых христиан.

В заявлении отмечается, что соглашение, достигнутое двумя государствами при посредничестве США 8 августа в Вашингтоне, имеет существенные пробелы.

"Истинный мир невозможен без защиты прав и безопасности армян, насильственно изгнанных из Нагорного Карабаха/Арцаха. Поэтому мы призываем правительство Германии совместно с Европейским союзом и его государствами-членами играть активную и принципиальную роль в этом важнейшем мирном процессе", - говорится в. обращении.

"Без чётких заявлений о насильственном изгнании более 100 000 армян из Нагорного Карабаха Азербайджаном в 2023 году и без определения перспектив для этих людей прочный мир невозможен", - предупреждает руководитель отдела прав человека в STP Сара Райнке.

В свою очередь председатель Центрального совета армян Джонатан Спангенберг потребовал от Азербайджана немедленного освобождения более 23 армянских гражданских лиц, военнопленных и бывших должностных лиц из Нагорного Карабаха, которые всё ещё содержатся в Азербайджане.

"Политически мотивированные судебные процессы против армянских политических лидеров должны быть прекращены!", - отметил он.

Член рабочей группы "Признание - против геноцида, за международное взаимопонимание" Тесса Хофманн обратила внимание, что в Азербайджане продолжают набирать обороты политические репрессии. "Деятельность неправительственных организаций серьёзно ограничена. Около 200 человек находятся в заключении в качестве политзаключённых. 20 июня 2025 года восемь журналистов, включая Бахруза Самедова, политолога, обучающегося в докторантуре в Праге, были приговорены к тюремному заключению на сроки от семи с половиной до 15 лет. Его дело - яркий пример систематической криминализации миротворческой интеллигенции", - добавила правозащитник.