Пятница, 22 Августа 2025 17:10

АрмИнфо. Проведение учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в текущем году пройдет в сложной геополитической обстановке. Мероприятия не будут направлены против третьих стран, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Совместная подготовка в 2025 году проводится в очень сложной военно-политической обстановке. Кризис всей системы международных отношений значительно активизировал процессы глобального переустройства, спровоцировал обострения геополитической ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и в мире в целом", - сказал он.

Сердюков также отметил, что все проводимые мероприятия и учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности.

"При этом, с учетом долгосрочного планирования и складывающейся обстановки, основной акцент в текущем году сделан на Восточно-Европейском и Центрально- Азиатском регионах коллективной безопасности", - добавил он, передает ТАСС.

Напомним, что Армения приостановила свое членство в Организации и уже три года не участвует в учениях, проводимых военным союзом.