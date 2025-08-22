Пятница, 22 Августа 2025 16:43

АрмИнфо. Бывший представитель Армии обороны Арцаха Сенор Асратян прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что между Ереваном и Баку уже установлен мир.

"Глава правительства Армении вчера объявил о наступлении эпохи мира, и почти одновременно с этим султан Азербайджана заявляет: "...Мы продолжаем укреплять наш военный потенциал... Мы должны чётко осознавать, с кем мы сталкиваемся и кто наш сосед..." Кто из этих двоих честнее и реалистичнее, покажет его величество время. Но то, что для достижения мира нужно готовиться к войне, - это закон, установленный историческими реалиями", - написал Асратян на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что 21 августа премьер Армении заявил о том, что после 8 августа между Арменией и Азербайджаном установился мир. Более того, он сообщил, что армянские власти не намерены в следующем году увеличивать расходы на оборону.

Вместе с тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев, вчера же, в рамках визита в оккупированный Карвачар, заявил о намерении продолжить милитаризацию страны. Он также побряцал оружием и предостерег от нападения на Азербайджан.