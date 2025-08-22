Arminfo.info


 Пятница, 22 Августа 2025 16:13
Александр Аванесов

Заявления чиновников Европейскогшо Союза попахивают откровенным цинизмом -  РПА

АрмИнфо.   Заявления чиновников Европейскогшо Союза попахивают откровенным цинизмом. Об этом 22 августа в беседе с журналистами заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

"Вчера я смотрел интервью комиссара Европейского Союза по иностранным делам Кайи Каллас на BBC, что говорит эта дама? Мол, Украина не должна уступать территории в обмен на мир. Серьёзно? А в случае с Арменией вы приветствуете уступку территорий?  Если уступка - хорошее решение, возьмите и сделайте это в Украине. Почему нельзя уступать что-либо в случае с Украиной, а в случае с Арменией - ровно наоборот?" - сказал  Ашотян.

По его словам, та же Каллас считает украинскую армию главным гарантом безопасности Украины. "Почему в таком случае  вы не говорите об армянской армии?  Более того,  от  Никола ( премьер- министр РА Никол Пашинян - ред.) до его спонсоров нам говорят, что нам  не нужна армия.  Но в случае с Украиной все говорят, что армия - гарантия безопасности. Это  попахивает откровенным  цинизмом. Все ясно, что Никол продаёт нам этот грязный товар, но покупатель то, мы, народ. Мы должны отвергнуть этот ложный мир. Этот  червивый мир, гнилой и ядовитый.  В отношениях между Арменией и Азербайджаном нет   мира, там идёт долгая, постепенная смерть армянского  государства, народа и его достоинства",  - сказал  политик.

Лента новостей
Эксперты
Комментируемые
