АрмИнфо. Заявления чиновников Европейскогшо Союза попахивают откровенным цинизмом. Об этом 22 августа в беседе с журналистами заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

"Вчера я смотрел интервью комиссара Европейского Союза по иностранным делам Кайи Каллас на BBC, что говорит эта дама? Мол, Украина не должна уступать территории в обмен на мир. Серьёзно? А в случае с Арменией вы приветствуете уступку территорий? Если уступка - хорошее решение, возьмите и сделайте это в Украине. Почему нельзя уступать что-либо в случае с Украиной, а в случае с Арменией - ровно наоборот?" - сказал Ашотян.

По его словам, та же Каллас считает украинскую армию главным гарантом безопасности Украины. "Почему в таком случае вы не говорите об армянской армии? Более того, от Никола ( премьер- министр РА Никол Пашинян - ред.) до его спонсоров нам говорят, что нам не нужна армия. Но в случае с Украиной все говорят, что армия - гарантия безопасности. Это попахивает откровенным цинизмом. Все ясно, что Никол продаёт нам этот грязный товар, но покупатель то, мы, народ. Мы должны отвергнуть этот ложный мир. Этот червивый мир, гнилой и ядовитый. В отношениях между Арменией и Азербайджаном нет мира, там идёт долгая, постепенная смерть армянского государства, народа и его достоинства", - сказал политик.