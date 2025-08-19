Вторник, 19 Августа 2025 13:59

АрмИнфо. Бывший и.о. заместителя исполнительного директора компании ЗАО <Электрические сети Армении> (ЭСА), директор департамента продаж Давид Казинян подал новый иск против ЗАО <Электрические сети Армении> (ЭСА). Об этом сообщается на портале судебной информации Datalex.

Согласно информации, исковое заявление подано 18 июля.

В рамках иска Казинян требует обязать ЭСА представить на государственную регистрацию изменения, внесенные в Устав ЗАО ЭСА от 14 июля 2025 года, восстановить его в должности временно исполняющего обязанности директора, а также определить границы полномочий между лицом, исполняющим обязанности временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа ЭСА, и временным управляющим.

Ранее, в иске, поданном 25 июля, Казинян требовал признать недействительным приказ № К- 550-А от 21.07.2025 ЗАО ЭСА и восстановить его в прежней должности.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний "Ташир".

21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности

Напомним, что в 2015 году российская компания "Интер РАО ЕЭС" решила продать свои электроэнергетические активы в Армении, в том числе, и "ЭСА". Покупателем выступила компания Liormand Holdings Limited, которая приобрела 30% акций "Электросетей Армении", а остальные 70% акций были выкуплены компанией "Ташир Капитал".