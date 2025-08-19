Вторник, 19 Августа 2025 11:21

АрмИнфо. <Если мы, антиниколианские лидеры, еще определенное время не сможем сформулировать содержание послевоенного восстановления Армении и не пойдем с ним к народу, то наши соседи сделают это за нас - по-своему>, - написал в соцсети руководитель группы <Альтернативные проекты> Ваге Ованнисян,

<Вчера, после первого анонса о предстоящем послании, люди спрашивали друг друга, что скажет Никол. Большинство были встревожены, некоторые взволнованы. Даже умные люди обсуждали самые неактуальные варианты. Времена такие.

В итоге выяснилось, что Никол сказал что-то очень простое. Он сказал что-то типа: <Я больше не знаю, о чем Армения: сфотографировались, расписались, пожали руки, разошлись по домам, и теперь, дорогие мои, я не знаю, что будет и какой будет завтрашняя Армения>, - отметил Ованнисян.

По его словам, до 2018 года все, включая Никола Пашиняна, знали, что Армения - о постпобедном периоде, который был сложным и запутанным. Это был очень долгий период, который требовал многого не делать или делать многого, который требовал делать многое по-другому, но этот период, эпоха, был связан с эволюционным закреплением фиксированной победы. Другое дело, что мы не понимали, что победа - очень сложная вещь и требует серьёзного государственно-политического мышления, замечает эксперт.

<Сейчас Никол чётко говорит: <Я не знаю, о чем Армения>. <Концерты, веселье, еду, кутеж, радость мира>, понимаем, но всё это не о государственной перспективе и государственной идее.

Вся трагедия в том, что сейчас антиникольский лагерь, их лидеры тоже не знают, о чем сегодняшняя и завтрашняя Армения. А если не знают, то не могут объяснить, убедить, консолидировать собственное общество>, - отмечает он.

Как считает он, отсутствует понимание того, что значит восстановление страны, потерпевшей поражение.

<Наша государственно-политическая мысль не формулирует наши цели, этапы, видение послевоенного восстановления. Именно поэтому даже спустя годы после войны наше поражение продолжается, и мы уже проигрываем сами себе. Мы этого тоже не понимаем. С этого момента турки не побеждают нас, мы сами приносим поражение себе. И это будет продолжаться до тех пор, пока какая-либо политическая единица, альянс или команда не сформулирует программу, этапы, цели и видение послевоенного восстановления.

Пока это не будет сделано, мы никому в мире не интересны, мы никому не нужны. Наша родина периодически будет восприниматься как средство сведения счётов или получения приза кем-либо.

Пока мы не знаем, в чём заключается поражение, в таком состоянии, как наше государство, наша коллективная и руководящая мысль формулируют цели будущего Армении, Никол может оставаться у власти и задерживать людей, некоторые из которых, возможно, даже не понимают, почему его задержали, может произносить речи, идти на уступки и убеждать их, что это и есть радость мира>, - пишет Ованнисян.

Тем, кто <не вовлечён> в политику, и широким, инертным слоям общества нужно объяснить, что значит жить в стране, чьё содержание и перспективы будущего не сформулированы. Это поистине пугает, считает Ваге Ованнисян.

Напомним, что накануне вечером Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с видеообращением в первый рабочий день после отпуска и обратился к народу с рядом месседжей. Так, по его словам, после 8 августа - вашингтонского трехстороннего саммита народ Армении живет "в новом Южном Кавказе и в новой Республике>. Затем, указав на необходимость открытия транспортных маршрутов, заявил, что надо завершить уточнение, разграничение и демаркацию государственной границы. И говоря о возвращении свыше 200 кв. км оккупированных вражеской стороной в 2021-2023 годах суверенных армянских территорий, Пашинян прировнял факт их возвращения Армении, с передачей так называемых азербайджанских анклавов Баку, однако ни слова не сказал про армянские территории, оккупированные азербайджанской стороной в начале 90-ых прошлого столетия. "Эта реальность должна быть решена в процессе демаркации. Но логика мира, новая логика, заключается в том, что, когда мы говорим о суверенных территориях Республики Армения, находящихся под контролем Азербайджана, мы должны также сказать, что есть суверенные территории Азербайджана, находящиеся под нашим контролем, и этот взаимный вопрос должен быть решён в процессе разграничения", - сказал Пашинян. Глава армянского правительства также назвал нереалистичным идею о возвращении арцахских беженцев в Нагорный Карабах.