Понедельник, 18 Августа 2025 13:27

АрмИнфо. Глава ГК <Ташир> Самвел Карапетян подал новый, третий по счету иск против блогера Романа Багдасаряна. Об этом стало известно из судебно-информационной системы .

Иск был подан в суд 15 августа. Карапетян просит суд обязать Багдасаряна публично извиниться перед Самвелом Карапетяном и взыскать с него 3 миллиона драмов в качестве компенсации за оскорбление, а также взыскать с блогера сумму судебных издержек в пользу Самвела Карапетяна, состоящую из госпошлины и разумных гонораров адвоката.

Отметим, что до этого Карапетян подал ещё два иска против Багдасаряна. В рамках иска от 8 июля истец требует от ответчика публично опровергнуть сведения, изложенные 18.06.2025 на официальной странице последнего, взыскать с 6 млн драмов в качестве компенсации за клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и разумных гонораров адвокатов.

Напомним, что в своей публикации в соцсети блогер отметил, что Карапетян в год зарабатывает около 115-120 миллионов долларов только на электроэнергии. Он также отметил, что, якобы, бюджет компании разворовывается: сотрудникам намеренно платят минимальную зарплату, а часть денег выдают в конвертах, чтобы меньше платить налоги. Блогер указал также на <масштабные хищения при строительстве школ и других зданий>, на то, что <здание цирка не эксплуатируется почти 15 лет. Там под видом бесконечных ремонтов происходит отмывание денег>. Багдасарян <проинформировал> своего читателя также о том, что <по данным российских и украинских СМИ, племянник Ташира Само на деньги своего дяди спонсирует около 2000 армянских наёмников. 450 из них - жители Карабаха. А. Саруханян (командир), Вагиф (бойец четвёртого батальона Самвела Бабаяна) и М. Саакян занимаются вербовкой карабахцев>.

Иск от 22 июля имеет схожее содержание. Данным иском суд может взыскать с Багдасаряна в пользу Карапетяна 9 млн драмов в качестве компенсации за клевету и оскорбление, а также сумму судебных издержек, состоящую из госпошлины и разумных гонораров адвоката.