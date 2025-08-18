Понедельник, 18 Августа 2025 12:11

АрмИнфо. "Прекрасно понимая, что мы находимся под постоянным прицелом двух мощных армий, мы позволяем себя обманывать, рассказывая сказки о взаимности", - написал на своей странице в Facebook лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, говоря о документах, подписанных в Вашингтоне.

В частности, политик указал на седьмую статью "Декларации о мире", которая гласит, что стороны не будут размещать вооруженные силы третьих сторон вдоль своей общей границы. Стороны до делимитации общей границы и последующей демаркации будут осуществлять взаимно согласованные меры по укреплению безопасности и доверия, в том числе в военной сфере, в целях обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.

"Я неоднократно ссылался на эту статью, поскольку было объявлено, что власти РА также пошли на эту уступку и включили этот пункт в текст соглашения. Говоря на эту тему, я всегда старался объяснить нашим соотечественникам, что если спустя годы наши внуки или правнуки решат разместить военную базу какого-либо государства в приграничных районах нашей страны, они не смогут этого сделать, поскольку статья 7 Мирного соглашения это исключает. В ответ мне сказали: - Да, но это требование будет применяться взаимно. Я всегда подчёркивал и продолжаю настаивать на том, что у Азербайджана такой проблемы нет. У него многочисленное население, мощная армия, которая синхронизированы с турецкой армией. Есть ещё одно важное обстоятельство, о котором не следует забывать: миллионная армия союзника Азербайджана - Турции, находится всего в 40 километрах от нас. Иными словами, прекрасно понимая, что находимся под постоянным прицелом двух мощных армий, мы позволяем себя обманывать, рассказывая сказки о взаимности", - отметил лидер партии "Просвещенная Армения".

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.