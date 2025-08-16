Суббота, 16 Августа 2025 12:18

АрмИнфо. Экс-лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян, выступающий в настоящее время за США, стал победителем турнира по молниеносным шахматам в Сент-Луисе.

Об этом говорится в сообщении Федерации шахмат РА.

Источник отмечает, что Аронян опередил занявшего второе место Фабиано Каруано, также предствляющего США, на три очка. Третье место занял француз Максим Вашье-Лаграв.

Турнир Grand Chess Tour: Saint Louis Rapid & Blitz 2025 прошел в США с 10 по 15 августа.