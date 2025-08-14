Четверг, 14 Августа 2025 12:29

АрмИнфо. Правительство Армении 14 августа утвердило проект указа президента Республики Армения <Об утверждении Соглашения о подготовке кадров для уголовно-исполнительных служб государств - участников Содружества Независимых Государств>.

Как отмечается в обосновании к документу, предметом Соглашения, подписанного в Москве 12 декабря 2024 года, является порядок организации подготовки соответствующих кадров в данной области.

Принятие Соглашения направлено на подготовку кадров высокого уровня для пенитенциарных служб государств - участников Содружества Независимых Государств, соответствующих вызовам современного мира, а также на создание эффективных механизмов взаимодействия Сторон в данной области.

Соглашение предусматривает, что сотрудничество между государствами-участниками в данной области будет осуществляться через компетентные органы в соответствии с внутренним законодательством государств-участников и международными обязательствами.

Документ предусматривает, что подготовка кадров для пенитенциарных служб будет осуществляться по программам образовательных учреждений принимающей Стороны с соблюдением стандартов и ограничений, установленных законодательством последней, а отбор кандидатов на обучение будет осуществляться направляющей Стороной. Расходы Сторон, связанные с реализацией Соглашения, осуществляются компетентными органами государств Сторон за счет и в пределах средств, предусмотренных в национальных бюджетах, выделяемых на осуществление их функций, а также за счет внебюджетных источников, привлекаемых Сторонами (их хозяйствующими субъектами), в порядке, установленном национальным законодательством.

Соглашение устанавливает порядок подачи заявок на подготовку кадров для пенитенциарных учреждений.