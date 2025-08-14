Четверг, 14 Августа 2025 12:01

АрмИнфо. Компания <А.В. Партнерз> выразил желание передать в дар министерству обороны Республики Армения автотранспортное имущество общества на общую сумму 1 млн. 562 тыс драмов РА для использования в интересах Вооружённых Сил. Проект постановления о принятии переданного в дар имущества и его закреплении за министерством обороны РА было одобрено кабмином 14 августа.

Как говорится в пояснении к документу, принятие проекта решения обусловлено необходимостью принятия в собственность и закрепления за министерством обороны Республики Армения автотранспортных средств УАЗ 316300, ВАЗ 315195 и ВАЗ 2121, переданных в дар Республике Армения ООО <А.В. Партнёрз>.

<Министерство обороны Республики Армения считает целесообразным принять указанное имущество>, - говорится в документе.

Отметим, что согласно госрегистру юридических лиц минюста Армении ООО было зарегистрировано 10 февраля 2017 года. Реальным бенефициаром является Андраник Минасян. Согласно данным открытых источников, в 2022 году посредством закупки у одного лица Конституционный суд закупал у компании <различные запчасти>. Других данных в открытом доступе найти не удалось.