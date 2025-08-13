|МИД РА: Ереван учитывает жизненно важные интересы Тегерана
|Беркли, Стэнфорд и многое другое: уникальная возможность для 10 студентов из Армении
|Политик: Армения имеет дело не с актом о капитуляции, а с непрерывным процессом капитуляции
|В Азербайджане развернулась дискуссия о том, кто станет первым послом АР в Армении
|Защита главы отряда <Черная пантера> сигнализирует: у Гаспаряна появились заболевания, которые угрожают жизни и не совместимы с содержанием под стражей
|Плановые отключения электроэнергии 14 августа
|Фонд "Гегард": Азербайджано-израильский альянс опасен для Армении, Ирана и даже Турции
|Роберт Амстердам о задержании Карапетяна: Власти Армении должны оценивать политические риски своих действий
|Самвел Карапетян выступил с анонсом о создании в ближайшие дни движения "Сделаем по- нашему"
|Ноемберянская община сдала землю в аренду компании, возглавляемой сыном главы общины
|Семья Соны Мнацаканян, сбитой кортежом Пашиняна, требует от Арама Навасардяна компенсацию в размере 10 миллионов драмов
|Армения вошла в первую тройку стран, в которых россияне с детьми забронировали места в отелях в первую неделю сентября
|МИД РФ: в ходе контактов с иранскими коллегами важное значение придается вопросам стабильности и безопасности на Южном Кавказе
|МИД РФ: Ни Россия, ни Армения, ни Азербайджан не заявляли о своем выходе из трехсторонних заявлений 2020-2022 г.г.
|Отец Соны Мнацаканян, сбитой кортежом Пашиняна: <Моя дочь, поверив в перемены в Армении, оставила такую страну, как Дания, и вернулась в РА>
|Вице-премьер РА представил послу Германии итоги вашингтонской встречи
|Исландия приветствует подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Эрдоган подтвердил <свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии>
|Михаил Кавелашвили: Грузия привержена содействию процессу мира, стабильности и укрепления доверия на Южном Кавказе
|Артак Бегларян: В Азербайджане может быть больше пленных, чем нам известно на сегодняшний день
|Бывший депутат НС РА подвергла критике положения нового учебника по истории Армении, касающиеся террористического акта, совершенного в парламенте страны 27 октября 1999 года
|Движение "Мать Армения" решительно осуждает провокационные действия против российской военной базы в Гюмри - заявление
|Молодежный совет при МВД обозначил направления своей деятельности
|Сопредседатели ААА обратились к госсекретарю США Марко Рубио, призывая предпринять срочные шаги по освобождению всех армянских заключённых
|Национальное Собрание Арцаха выступило с заявлением в связи с вашингтонскими договоренностями
|В своей карьере более позорного явления ни в одной стране мира не видел - юрист Амстердам о ситуации вокруг Церкви в Армении
|Оппозиционер: В условиях новых реалий стратегические подходы России в отношении Армении претерпят кардинальные изменения
|Незаконная продажа общинных земель, хищение и отмывание денег: деятельность экс-главы общины Гораван Араратской области за 2003-2021 гг.
|Госдеп: Декларация о мире между Арменией и Азербайджаном вновь подтвердила, что президент США действительно является президентом мира
|Армения присоединяется к инициативе по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира
|Пашинян не поедет в Кыргызстан на заседание межправсовета ЕАЭС
|Политолог: Существенная смена армянских элит - единственный путь к выздоровлению армянского общества
|Государству возмещен ущерб размере 76 млн драмов
|Подано ходатайство о продлении Самвелу Карапетяну срока ареста
|Состоялся первый телефонный разговор между главами МИД Армении и Азербайджана
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Плановые отключения электроэнергии 13 августа
|Семья Самвела Карапетяна инициирует инвестиционный арбитраж против Армении в связи с экспроприацией <ЭСА> и требует обязать РА возместить ущерб на $500 млн.
|Правопреемник Соны Мнацаканян, сбитой кортежом Пашиняна, не получил никакой компенсации, между тем правопреемникам жертв <1 марта> выплачено 670 млн драмов: Адвокат
|Эксперт: может ли Ереван потребовать внесения изменений в азербайджанские учебники для общеобразовательных школ, в которых содержатся территориальные претензии к Армении?
|Инспекционный орган направил сигнал о незаконной добыче песка в общине Аракс в СК
|Успешные результаты нацпрограммы школьного питания улучшили показатели посещаемости и успеваемости армянских учеников - посольство РФ
|Грузинский аналитик: <Грузинская мечта> обеспокоена процессами, происходящими в Вашингтоне
|Гаро Пайлан призвал Эрдогана немедленно открыть границу с Арменией
|Конец шантажу - народ может потребовать привлечения к ответственности команды Пашиняна: Левон Зурабян
|МВД: Управление машиной без водительских прав дважды приведет к уголовной ответственности
|РПА расценивает подписанный в США меморандум, как очередной капитулянтский документ, подписанный под давлением односторонних требований и геополитических процессов
|Оппозиционная фракция "Армения" НС РА осудила очередные уступки, навязываемые стране вашингтонской декларацией
|У Роберта Кочаряна и других требуют возместить 670 миллионов драмов, выделенных жертвам событий 1 марта
|В Армении стартуют армяно-американские миротворческие совместные военные учения
|Трамп назвал Пашиняна и Алиева замечательными людьми
|Партия "Страна для жизни": Власти Армении используют вашингтонскую декларацию как опасную предвыборную манипуляцию
|Премьер-министр РА: установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для расширения сотрудничества Армения-ЕС
|Канадский депутат: В Армении свободные дискуссии о будущем страны сегодня должны быть защищены больше, чем когда-либо
|Защита Самвела Карапета: Вопреки решению суда, арест бизнесмена скорее всего будет продлен
|Договоренность, достигнутая между Арменией и Азербайджаном, является историческим шагом на пути к прочному миру - Эрдоган
|Адвокат Галстаняна опубликовал вырезанные фрагменты или <Как правоохранители совместными усилиями обманули общество>
|Вазген Мурадян назначен советником министра юстиции
|Пашинян ушел в очередной отпуск
|Глава МИД РА: на сегодняшний день парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является наиболее значимым этапом
АрмИнфо. В Азербайджане развернулась активная дискуссия о том, кто станет первым послом АР в Армении.
Комментируя местным СМИ этот вопрос, бывший министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отметил, что кандидат на пост посла в Ереване должен знать армянский язык и хорошо понимать особенности армянского народа. По его словам, это может быть как карьерный дипломат, так и человек со стороны, но обязательно - с опытом и глубоким знанием региона. При этом, Мамедъяров подчеркнул, что назначение посла возможно только после подписания специального документа об установлении дипломатических отношений. На вопрос о своей готовности занять этот пост он ответил: "Ответ один: если сочтут целесообразным".
|Политолог: Существенная смена армянских элит - единственный путь к выздоровлению армянского общества
|Эксперт: может ли Ереван потребовать внесения изменений в азербайджанские учебники для общеобразовательных школ, в которых содержатся территориальные претензии к Армении?
|Политолог: Трехсторонняя встреча в Вашингтоне нацелена на ослабление России и Ирана в регионе
|Политолог: Армения стоит перед императивом нового этапа независимости в нынешних территориальных реалиях
|Иранист: Вашингтонская декларация от 8 августа открывает дверь для дальнейших спекуляций со стороны Баку
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении