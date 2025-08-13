Среда, 13 Августа 2025 18:50

АрмИнфо. В Азербайджане развернулась активная дискуссия о том, кто станет первым послом АР в Армении.

Комментируя местным СМИ этот вопрос, бывший министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отметил, что кандидат на пост посла в Ереване должен знать армянский язык и хорошо понимать особенности армянского народа. По его словам, это может быть как карьерный дипломат, так и человек со стороны, но обязательно - с опытом и глубоким знанием региона. При этом, Мамедъяров подчеркнул, что назначение посла возможно только после подписания специального документа об установлении дипломатических отношений. На вопрос о своей готовности занять этот пост он ответил: "Ответ один: если сочтут целесообразным".