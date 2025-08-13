Среда, 13 Августа 2025 14:04

АрмИнфо. Турция и Грузия будут и впредь действовать сообща. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили брифинге в Анкаре.

<Я хочу еще раз подтвердить нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. В частности, мы вносим вклад в региональный мир и сотрудничество посредством механизмов в формате <тройки>, которые мы создали с Азербайджаном и Грузией, особенно в области внешней политики и безопасности. В ближайшее время мы планируем провести очередную встречу министров иностранных дел <тройки> в нашей стране. После открытия наших парламентов мы также планируем провести встречу председателей парламентов <тройки>, - как передает Анадолу, заявил Эрдоган.

Эрдоган отметил, что с президентом Грузии Кавелашвили они также обсудили вопросы безопасности Черного моря, мирных процессов на Кавказе, войны в Украине и гуманитарной катастрофы в Газе: <Турция и Грузия будут и впредь действовать сообща для обеспечения сотрудничества, мира и развития в нашем регионе и за его пределами. Видение, которое мы изложили в ходе сегодняшних переговоров, демонстрирует нашу решимость строить не только настоящее, но и будущее нашего региона>.

Реджеп Тайип Эрдоган, отметил, что передал Кавелашвили свои ожидания относительно безопасного и достойного возвращения турок-ахыска на родину, что имеет для них огромное значение (согласно Анадолу он <напомнил, что Грузия является родиной турок-ахыска, которые были выселены из своих исторических земель 14 ноября 1944 года>).

<Для обеспечения успешного продвижения этого процесса Турция будет и впредь оказывать всяческую поддержку. Я хочу выразить свою искреннюю уверенность в том, что стратегическое партнерство между Турцией и Грузией будет еще более укрепляться благодаря воле наших народов>, - заявил он.