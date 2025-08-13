Среда, 13 Августа 2025 11:53

АрмИнфо. Декларация о мире между Арменией и Азербайджаном вновь подтвердила, что президент США Дональд Трамп действительно является президентом мира. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, на прошлой неделе Трамп принимал лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме, где они подписали историческую совместную декларацию о мире после десятилетий ожесточенного конфликта, повлекшего за собой гибель огромного количества людей. Это, как отметила Брюс, знаменательное достижение в международной дипломатии, прекращение насилия смог обеспечить только президент Трамп. "Два лидера также подписали двусторонние экономические соглашения с Соединенными Штатами, раскрывающие огромный потенциал Южно-Кавказского региона в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий, а также создающие новые возможности для американского народа и американского бизнеса", - подчеркнула Тэмми Брюс.

Отвечая на вопрос о том, что предпримет Вашингтон в случае, если Россия или Иран попытаются сорвать "маршрут Трампа", представитель Госдепа призвала не строить догадки. " Мир знает, что к президенту Трампу нужно относиться серьёзно. Эта договорённость, эта сделка важны для него. Они были в Белом доме. Это важно для этой администрации. Это важно для всего мира. , Два соседа находятся в конфликте уже десятилетиями, думаю, уже более 35 лет, с бесчисленным количеством потерянных жизней и травмированными поколениями. Многие пытались решить проблему - европейцы, французы, Путин и даже Байден, но только президент Трамп смог успешно объединить эти две страны и договориться об этом историческом мире. Поэтому, я думаю, мир знает, что он привержен долгосрочному, прочному миру между странами, независимо от того, как долго длятся конфликты или враждебность. Он сделает всё необходимое, чтобы максимально эффективно использовать своё положение президента Соединённых Штатов и остановить войны", - отметила пресс-секретарь Госдепа США.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.