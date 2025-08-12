Вторник, 12 Августа 2025 19:47

АрмИнфо. Мусорная свалка в Нубарашене непозволительна во всех смыслах - как с социальной, здравоохранительной, экологической точек зрения, так и с позиции градостроительства.

Подобную оценку журналистам высказал советник мэра Еревана Камо Ареян, комментируя вспыхнувший днями ранее пожар на полигоне.

Он отметил, что правительству вместе с мэрией и с привлечением частного сектора необходимо решить вопрос со строительством мусороперерабатывающего завода. В этой связи Ареян назвал Нубарашенскую свалку <нависшей угрозой в сердце города>. Советник мэра сообщил, что на данный момент нет открытых очагов возгорания, однако свалка продолжает дымить.

Вместе с тем он отметил, что в течение 2 дней с целью потушить пожар полигон был засыпан землей с помощью 560 машин, кроме того, было задействовано 30 единиц техники.

Напомним, что еще в 2023 году мэр Еревана Тигран Авинян обратил внимание на проблему с вывозом мусора, в рамках которой предусмотрено полностью законсервировать мусорную свалку в Нубарашене, на что потребуется четыре года. Взамен планируется построить мусороперерабатывающий завод.

Отметим, что Нубарашенская свалка действует в Ереване с 1950-х годов и расположена в 10км от центра города. Ее площадь охватывает свыше 50га. По разным оценкам, ежегодно на свалку поступает более 400 тыс. тонн мусора.