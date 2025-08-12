Вторник, 12 Августа 2025 16:30

АрмИнфо. Сразу после вашингтонских событий президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заговорил о требовании Баку внести поправки в Конституцию Армении, а сегодня этот же тезис повторил спецпредставитель Алиева Эльчин Амирбеков в интервью NE Global. Об этом на своей странице в Facebook пишет эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян.

Эльчин Амирбеков, в частности, отметил, что для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном Баку ждет поправок в Конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану, которые всё ещё существуют.

"Теперь у меня вопрос: можем ли мы потребовать внесения изменений в азербайджанские учебники для общеобразовательных школ? Вот, например, в учебнике для 5-го класса написано: "Армянская ССР была создана на западной части исторических азербайджанских земель. Позже московское руководство передало Армянской ССР часть земель, принадлежавших Азербайджанской ССР, включая Шарур-Дерелаяз и Западный Зангезур. В результате Азербайджан отделился от Нахичевани. Наши соотечественники, насильственно изгнанные с исконных земель, впоследствии образовали общину "Западный Азербайджан". Эта община отстаивает сохранение нашего исторического наследия в Западном Азербайджане и права перемещенного населения в международных организациях. Они продолжают бороться за возвращение на родину". Что это, как не государственная пропагандистская программа против Республики Армения, на которой воспитывается целое поколение в Азербайджане? Кстати, хочу отметить, что с 2020 года учебники были изменены, в связи с чем я ещё раз поделюсь своими исследованиями", - написала Татевик Айрапетян.