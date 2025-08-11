Понедельник, 11 Августа 2025 19:40

АрмИнфо.Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание известного армянского и российского предпринимателя, владельца группы компаний <Ташир> Самвела Карапетяна. Об этом сообщает его адвокат Лианна Гаспарян.

По данным адвоката, суд установил, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня 2025 года было неправомерным, в результате чего Самвел Карапетян был незаконно лишен свободы.

Карапетян был арестован в конце июня в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти, хотя хорошо известно, что такого призыва не было, а был призыв защитить достоинство Армянской Апостольской Церкви. Однако силовые структуры начали обыски как дома у Карапетяна и его близких родственников, так и в офисе принадлежащих ему <Электрических сетей Армении> и Tashir Group. Даже на время блокировали роботу сети пиццерий <Тишир Пицца>

По мнению Карапетяна, обвинение против него политически мотивировано. Никакой вины он за собой не признал.

Премьер-министр Пашинян в свою очередь попытался подвести арест бизнесмена к некой попыткой госпереворота с участием ААЦ