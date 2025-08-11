Понедельник, 11 Августа 2025 13:26

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян представил президенту Исламской Республики Иран итоги переговоров, состоявшихся в столице США, Вашингтоне, 8 августа 2019 года, подчеркнув возможности, которые открывает для региона установленный между Арменией и Азербайджаном мир.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что коммуникации будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и на основе взаимности.

Он также поблагодарил президента Ирана за объективную оценку вашингтонских договоренностей и подчеркнул важность предстоящего визита президента Исламской Республики Иран в Республику Армения.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе .