АрмИнфо. Вашингтонская декларация от 8 августа открывает дверь для дальнейших спекуляций со стороны Баку. Такое мнение выразил иранист Вардан Восканян в связи с подписанием в Вашингтоне совместной декларации лидерами США, Армении и Азербайджана, направленной на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

Эксперт обратил внимание на раздел третьего пункта данной декларации, в котором отмечается: "Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахиджеваном через территорию Армении, с взаимными преимуществами международного и внутригосударственного сообщения для Республики Армения".

Как заметил в этом ключе Восканян, ранее президент Азербайджана уже интерпретировал выражение "беспрепятственное сообщение" как обеспечение свободной, без каких-либо проверок и ограничений связи между Баку и Нахиджеваном через Сюник Армении. "Фраза "взаимные выгоды" для Армении, зафиксированная в том же пункте, является попыткой уравновесить расплывчатое слово "беспрепятственный". Этой фразой оставлена открыта дверь для дальнейших спекуляций со стороны варварского режима Баку. Между тем, она могла бы быть закрыта в том же документе, если бы, например, была использована формулировка "для Армении на тех же условиях". А самая простая и закрывающая проблему махинаций бакинского режима формулировка могла бы быть очень простой: "стороны обязуются открыть все коммуникации", - резюмировал эксперт.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.