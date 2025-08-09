Суббота, 9 Августа 2025 16:51

АрмИнфо. Исламская Республика Иран (ИРИ) внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе и поддерживает связь с соседними Арменией и Азербайджаном по этим вопросам. Как передает Общественное телевидение Армении, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

<Несомненно, мир и стабильность на Кавказе отвечают интересам всех стран региона. Исламская Республика Иран, приветствуя внесение поправок в текст мирного соглашения между двумя странами, считает такое развитие событий важным шагом на пути к достижению прочного мира в регионе. В то же время мы выражаем обеспокоенность негативными последствиями любого внешнего вмешательства в любой форме, особенно вблизи общих границ, которое может нанести ущерб безопасности и стабильности региона>, - говорится в заявлении.

Согласно МИД Ирана, создание коммуникационных маршрутов в регионе и разблокирование транспортных сетей будут служить стабильности, безопасности и экономическому развитию народов региона при условии сохранения национального суверенитета и территориальной целостности стран региона в рамках взаимных интересов.

<Исламская Республика Иран готова продолжить конструктивное сотрудничество, основанное на взаимных интересах, как с Азербайджанской Республикой, так и с Республикой Армения для поддержания мира в регионе, стабильности и экономического развития, как посредством двустороннего, так и в рамках региональных форматов сотрудничества, таких как механизм <3+3>, - отметили в МИД.