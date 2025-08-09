Суббота, 9 Августа 2025 16:01

АрмИнфо. Азербайджан, получив от Армении безоговорочное обещание не отступать от достигнутых договоренностей, согласие на роспуск Минской группы ОБСЕ и беспрепятственный коридор по территории Армении, не подписал мирный договор. По мнению экс-министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна, это говорит о том, что Азербайджан имеет еще ожидания и требования от Армении, в частности, по изменению Конституции РА, так называемому возвращению 350 тыс. азербайджанцев, по вопросам, связанным с территориями и т.д.

В записанном видеообращении Осканян назвал антиконституционным и вообще неслыханным, что Армения передает стратегическую часть своей страны под управление другой стране. <Азербайджан будет беспрепятственно ее использовать. А мы, армяне, аналогичную возможность для беспрепятственного передвижения по территории Азербайджана? Если азербайджанцы нам не доверяют, чтобы использовать наши открытые дороги, то почему мы должны им доверять и использовать их открытые дороги, если не получаем такой же гарантированный коридор по их территории? Это просто немыслимо!>, - сказал он.

Осканян назвал произошедшее дипломатическим позором, заметив, что надо иметь особый талант, чтобы довести дело до подобного провала.