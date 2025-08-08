Пятница, 8 Августа 2025 12:38

АрмИнфо. В Армении задержан бывший председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян. Эту информацию подтвердила в беседе с корр. АрмИнфо пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

"Бывший высокопоставленный сотрудник КГД был задержан в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом по обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности, антиконкурентной деятельности и отмывании денег", - сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета.

Напомним, что Вардан Арутюнян возглавлял Комитет государственных доходов РА в 2016-2018г.г. До этого он был руководителем компании "Газпром Армения".

Ранее армянские СМИ сообщали, что в основе инкриминируемого Арутюняну деяния лежит открытие им в период своего руководства КГД компании Norfolk Consulting, через которую осуществлялись незаконные с точки зрения правоохранителей действия.

По имеющимся данным, в настоящее время Антикоррупционный суд рассматривает вопрос об аресте бывшего главы КГД.