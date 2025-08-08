Пятница, 8 Августа 2025 11:35

АрмИнфо. В ряде населённых пунктов Котайкской, Арагацотнской и Армавирской областей ведётся реконструкция систем водоснабжения. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Водного комитета Армении.

В частности, в населённом пункте Касах проводят реконструкцию магистрального водопровода протяженностью около 18.4 км, устанавливают 900 индивидуальных водомерных узлов и строят около 4.5 км трубопроводов. В результате реализации проекта экономия воды в этом населенном пункте составит 30 л/с.

В селе Прошян построят около 20.6 км водопроводных сетей, 1200 водомерных узлов и водозаборные сооружения протяженностью в 7,2 км . В результате будет обеспечено бесперебойное водоснабжение населения, а объем экономии воды составит 40 л/с

В селе Сасуник (община Аштарак) ведется строительство около 7.9 км водопроводных сетей, 500 узлов и 3.5 км водозаборных сооружений.

В селе Арагац (община Хой) полностью реконструируется распределительная сеть. Ведется строительство водопроводной сети протяженностью около 12.8 км, 700 узлов и 4.2 км водозаборных сооружений.

Согласно источнику, с целью ознакомления с ходом работ по реконструкции систем водоснабжения, проводимыми компанией <Веолия Джур> министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян в сопровождении заместителя министра Вардана Костаняна, председателя Водного комитета Карена Седракяна, директора компании <Веолия джур> Марианны Шагинян, губернаторов и руководителей общин посетил ряд населённых пунктов Котайкской, Арагацотнской и Армавирской областей.

В частности, министр поручил обеспечить выполнение работ в соответствии с установленным графиком, строго соблюдать требования по качеству, восстановить в кратчайшие сроки участки дорог, поврежденных в результате прокладки водопроводных сетей.