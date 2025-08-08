Пятница, 8 Августа 2025 11:24

АрмИнфо. США укрепляют позиции на Южном Кавказе, превращая Баку в стратегического партнера в вопросе транзита энергоносителей через Каспийское море. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил политолог Сурен Суренянц в связи с предстоящей сегодня встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

В этой связи эксперт напомнил, что ранее в Вашингтоне уже был подписан меморандум о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и одной из крупнейших в мире американских нефтяных компаний ExxonMobil. Суренянц уверен, что это не обычная энергетическая сделка, а политическое послание. "Примечательно то, что меморандум подписывается именно в тот момент, когда также обсуждается строительство "моста Трампа" через Сюник с перспективой потенциального энергетического транзита", - обратил внимание политолог.

Он считает, что это тревожный сигнал для Армении, чья территория может стать объектом "больших игр", если страна не сформирует свою собственную повестку.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Белом доме состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. Встреча Трампа с Пашиняном запланирована на 14:30 по вашингтонскому времени (22:30 по ереванскому времени), с Алиевым - в 15:20 (23:20 по ереванскому времени). По завершении двусторонних переговоров в 16:00 (24:00 по ереванскому времени) предусмотрено совместное заявление лидеров США, Азербайджана и Армении.