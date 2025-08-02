Суббота, 2 Августа 2025 12:14

АрмИнфо. Временный управляющий ЗАО <Электрические сети Армении> Романос Петросян представил коллективу компании новоназначенного директора филиала <Дебед> Тиграна Овсепяна и поздравил его с вступлением в должность.

Согласно администрации Лиройской области, исполняющий обязанности губернатора области Ованнес Аветисян, Романос Петросян и исполняющий обязанности мэра Ванадзора Аркадий Пелешян посетили филиал <Дебед> ЗАО <ЭСА>.

Представляя коллективу новоназначенного директора, Романос Петросян выразил надежду, что в скором времени в филиале также будут реализованы существенные реформы, направленные на повышение качества обслуживания граждан.

Присутствующие пожелали новоназначенному директору эффективной работы в сложной и ответственной сфере, заверили, что аппарат губернатора готов к постоянному сотрудничеству и оказанию всесторонней поддержки для надлежащей организации работы.

Тигран Овепян поблагодарил за оказанное доверие и пообещал сделать все возможное для эффективного управления компанией.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью ЭСА.

Накануне сообщалось, что бывший депутат парламента Армении, экс-кандидат на пост мэра Гюмри, член Совета старейшин города Сарик Минасян назначен директором филиала "Карс" компании "Электрические сети Армении".

Ранее СМИ писали, что временный управляющий ЭСА Романос Петросян избавляется от кадров владельца компании Самвела Карапетяна, увольняя главным образом руководителей филиалов.

Напомним, с 2016 года ЗАО "Электросети Армении" принадлежит группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Премьер- министр Никол Пашинян объявил о намерении национализировать ЭСА после того, как Самвел Карапетян выразил публичную поддержку ААЦ. Затем парламент Армении принял пакет законодательных поправок, которые нацелены на национализацию принадлежащего ГК "Ташир" компанию <ЭСА>, а 18 июля решением главы КРОУ Романос Петросян был назначен временным управляющим "Элсетей" в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "ЭСА".